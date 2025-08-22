Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о сожжении российскими солдатами своей техники?

Военнослужащие российской армии сжигают свою технику на Херсонщине.

Агенты движения "Атеш" из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.

Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.

Нам сообщают, что ситуация в полку критическая – становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами,

– пишут в "Атеш".

Российское командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В "Атэш" призвали российских солдат не выполнять преступные приказы.

Военные российской армии сжигают свою технику на Херсонщине: смотрите видео

