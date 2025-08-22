Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".
Що відомо про спалення російськими солдатами своєї техніки?
Військовослужбовці російської армії спалюють свою техніку на Херсонщині.
Агенти руху "Атеш" зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції.
Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ.
Нам повідомляють, що ситуація в полку критична – стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами,
– пишуть в "Атеш".
Російське командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. В "Атеш" закликали російських солдатів не виконувати злочинні накази.
Військові російської армії спалюють свою техніку на Херсонщині: дивіться відео
Діяльність партизан "Атеш": останні новини
Агенти "Атеш" нещодавно провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне під Ростовом-на-Дону. Внаслідок точної та спланованої операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф. Ця ділянка – критична точка на логістичній карті ворога.
На початку серпня агент руху "Атеш" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове на Запоріжжі. Внаслідок цього була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська. Там пояснили, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення російської армії на Запорізькому напрямку.