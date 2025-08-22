Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про спалення російськими солдатами своєї техніки?

Військовослужбовці російської армії спалюють свою техніку на Херсонщині.

Агенти руху "Атеш" зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції.

Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ.

Нам повідомляють, що ситуація в полку критична – стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами,

– пишуть в "Атеш".

Російське командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. В "Атеш" закликали російських солдатів не виконувати злочинні накази.

