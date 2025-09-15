Кроме того, оккупанты усилили дроновые и артиллерийские обстрелы в регионе. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.

Как враг пытается продвигаться на Юге?

По словам Волошина, россияне увеличили количество атак украинских позиций дронами-камикадзе.

Обратите внимание! Согласно статистике Сил обороны, враг сейчас запускает 750-770 беспилотников в сутки, тогда как 2 недели назад эта цифра составляла 500-550 БпЛА.

Россияне продолжают обстрелы и попытки прорывов на всей линии фронта, в частности враг давит на Запорожском и Ореховском направлениях.

Владислав Волошин также отметил, что россияне традиционно пытаются малыми штурмовыми группами подойти к Антоновским мостам в Херсонской области. К тому же они пытаются оттеснить Силы обороны в населенных пунктах Каменское и Плавни.

Сообщалось, что продолжаются активные боевые действия и в районе острова Белогрудый, однако планы захватчиков продвинуться не приносят результатов.

Мы их обнаруживаем еще когда они пытаются форсировать притоки Днепра, поэтому все их попытки на Белогрудом безуспешны,

– подчеркнул Волошин.

Он также проинформировал, что для своих атак оккупанты иногда используют надувные лодки, которые они забрали у местного населения. Российские военные пытаются проводить минимальное логистическое обеспечение также с помощью дронов.

Те из россиян, которые смогли высадиться на острова, это фактически робинзоны, которые остаются в живых лишь день-два или же сдаются в плен,

– сообщили в Силах обороны юга.

Волошин также рассказал, что российское командование часто принуждает своих солдат к наступательным действиям, или же бросает их на произвол судьбы.

Спикер добавил, что российские военные, которые сосредоточены на направлении, прошли определенный курс обучения штурмовых действий, однако их моральное состояние остается на низком уровне.

В свою очередь украинские защитники продолжают отбиваться от вражеских атак и контролировать линию фронта на Юге.

Какова ситуация на Херсонском направлении?