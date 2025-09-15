Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб. Відповідну інформацію там оприлюднили під вечір 15 вересня.

Що відомо про звільнення від ворога Панківки?

В понеділок, 15 вересня, в Генштабі підтвердили, що Сили оборони зачистили від росіян населений пункт Панківка.

На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 15 вересня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" повідомив, що підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зачистили від противника Панківку та прилеглі території.

Яка ситуація на фронті?