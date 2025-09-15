Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал DeepState, который отслеживает ход событий на фронте.

Какова ситуация в Ямполе в Донецкой области?

По данным аналитиков, 15 сентября стало известно, что группы оккупантов смогли просочиться в поселок Ямполь.

Обратите внимание! Российская армия продолжает цинично пренебрегать международными правилами ведения войны, маскируясь под гражданских.

На опубликованных видео видно, как вооруженные россияне в гражданской одежде стреляют из автоматов.

Силы Обороны сразу начали на них охоту. Враг прячется в домах, подвалах, погребах и тому подобное.

– отметили в DeepState.

Аналитики подчеркивают сложность ситуации по противодействию захватчикам, ведь гражданское население, которое не успело эвакуироваться, существенно усложняет операции ВСУ.

В то же время российская армия цинично использует дома как тайники, превращая поселок в ловушку для собственных же "граждан".

Ситуация вокруг Ямполя остается критической. DeepState фиксирует повторные попытки продвижения россиян в этот сектор, где они обнаружили уязвимые участки для приближения к ключевому населенному пункту.

Обратите внимание! Как утверждают аналитики, Ямполь имеет стратегическое значение, поскольку контролирует доступ к позициям на восточном фланге, и его захват может облегчить агрессору дальнейшее наступление.

Сейчас в районе продолжаются интенсивные боевые действия между украинскими военными и вражескими штурмовыми группами.

Эксперты DeepState считают, что активность России на этом направлении может возрасти, превратив его в одну из горячих точек фронта. В свою очередь Силы обороны отражают российские атаки, не давая врагу закрепиться.

Что известно о событиях на фронте в Донецкой области?