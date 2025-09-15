Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал DeepState, который отслеживает ход событий на фронте.
Какова ситуация в Ямполе в Донецкой области?
По данным аналитиков, 15 сентября стало известно, что группы оккупантов смогли просочиться в поселок Ямполь.
Обратите внимание! Российская армия продолжает цинично пренебрегать международными правилами ведения войны, маскируясь под гражданских.
На опубликованных видео видно, как вооруженные россияне в гражданской одежде стреляют из автоматов.
Силы Обороны сразу начали на них охоту. Враг прячется в домах, подвалах, погребах и тому подобное.
– отметили в DeepState.
Аналитики подчеркивают сложность ситуации по противодействию захватчикам, ведь гражданское население, которое не успело эвакуироваться, существенно усложняет операции ВСУ.
В то же время российская армия цинично использует дома как тайники, превращая поселок в ловушку для собственных же "граждан".
Ситуация вокруг Ямполя остается критической. DeepState фиксирует повторные попытки продвижения россиян в этот сектор, где они обнаружили уязвимые участки для приближения к ключевому населенному пункту.
Обратите внимание! Как утверждают аналитики, Ямполь имеет стратегическое значение, поскольку контролирует доступ к позициям на восточном фланге, и его захват может облегчить агрессору дальнейшее наступление.
Сейчас в районе продолжаются интенсивные боевые действия между украинскими военными и вражескими штурмовыми группами.
Эксперты DeepState считают, что активность России на этом направлении может возрасти, превратив его в одну из горячих точек фронта. В свою очередь Силы обороны отражают российские атаки, не давая врагу закрепиться.
Что известно о событиях на фронте в Донецкой области?
В понедельник, 15 сентября, в Генштабе подтвердили, что украинские военные полностью освободили от российских захватчиков населенный пункт Панковка в Донецкой области.
- Ситуация в районе Покровска стабилизировалась после успешного подавления прорыва врага. Вооруженные Силы Украины проводят зачистку территории от остатков оккупационных сил.
- В то же время по данным обновленной карты DeepState на 15 сентября, российские войска усилили свои позиции вблизи трех населенных пунктов: Новоивановки в Запорожской области, Ивановки на Днепропетровщине и Звирово в Донецкой области.