Среди требований Путина есть защита русского языка и церквей в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какие требования Путин выдвигает перед Украиной?

После диалога с Путиным Трамп, как отмечается, отказался от своей предыдущей идеи немедленного прекращения огня и считает, что можно заключить быстрое мирное соглашение, если Киев согласится передать России остальной Донбасс, включая районы, которые еще не оккупированы российскими войсками.

Однако украинская сторона и Европа категорически отвергают такой сценарий. В Киеве напоминают, что Конституция не позволяет уступок суверенитетом, а также подчеркивают, что речь идет о территориях с ключевыми оборонными позициями и значительными ресурсами.

Путин, свою очередь, предложил "заморозить" боевые действия по нынешней линии фронта и письменно обязаться больше не нападать ни на Украину, ни на страны Европы. Европейские лидеры предупредили Трампа, что российский президент неоднократно нарушал собственные гарантии и соглашения.

Украина сама будет принимать решение относительно своей территории, отметили чиновники, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

Во время разговора господин Трамп не упоминал о введении каких-либо дальнейших санкций или экономического давления на Россию, сказали чиновники. Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Несмотря на напряжение, европейские чиновники отметили и один положительный сигнал: по словам Трампа, Путин согласился на то, что Украина должна получить серьезные гарантии безопасности после урегулирования конфликта, но не в рамках НАТО. При этом Трамп намекнул, что к таким гарантиям могут присоединиться и американские войска.

Путин также требует предоставления русскому языку статуса официального языка в Украине и гарантий безопасности для русских православных церквей.

Трамп надеется провести трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. Но Путин от этого пока отказывается, считая украинского президента нелегитимным.