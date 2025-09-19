У такий спосіб, за словами спецпредставника Трампа з питань України, американський президент дає дипломатії шанс, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Чи має Україна поступитися територіями Росії?

На запитання, чи доведеться Україні заради миру поступитися територіями, генерал відповів, що це вирішувати може лише Зеленський, а не Трамп. Однак, на його думку, потрібно враховувати реальність. 65% Донеччини та 98% Луганщини – окуповані. Київ може погодитися із цим де-факто, але не де-юре.

Кіт Келлог пригадав згадав доктрину Веллеса 1940 року – офіційну заяву уряду США, яка проголосила невизнання анексії Естонії, Латвії та Литви Радянським Союзом.

Генерал закликав Україну мислити стратегічно.

Короткострокова реальність – це ще не поразка. Іноді її треба прийняти, але довгостроково – відвоювати. Головне – грати в довгу гру,

– пояснив він.

Які розмови велися щодо територіальних поступок у війні Росії та України?