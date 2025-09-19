У такий спосіб, за словами спецпредставника Трампа з питань України, американський президент дає дипломатії шанс, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
Чи має Україна поступитися територіями Росії?
На запитання, чи доведеться Україні заради миру поступитися територіями, генерал відповів, що це вирішувати може лише Зеленський, а не Трамп. Однак, на його думку, потрібно враховувати реальність. 65% Донеччини та 98% Луганщини – окуповані. Київ може погодитися із цим де-факто, але не де-юре.
Кіт Келлог пригадав згадав доктрину Веллеса 1940 року – офіційну заяву уряду США, яка проголосила невизнання анексії Естонії, Латвії та Литви Радянським Союзом.
Генерал закликав Україну мислити стратегічно.
Короткострокова реальність – це ще не поразка. Іноді її треба прийняти, але довгостроково – відвоювати. Головне – грати в довгу гру,
– пояснив він.
Які розмови велися щодо територіальних поступок у війні Росії та України?
- Влітку 2024 червня російський диктатор вперше озвучив свою вимогу задля початку переговорів про мир. Він прагне, аби ЗСУ вийшли з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Тривалий час очільник Кремля наполягав на цій умові.
- Втім, влітку 2025 року окупантам вдалося переконати адміністрацію Трампа у тому, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Мовляв, він лише хоче виведення ЗСУ з Донбасу, а на Херсонщині та Запоріжжі згоден заморозити бойові дії на лінії фронту.
- Дональд Трамп оголосив, що мирна угода між Росією та Україною включатиме "обмін територіями", однак не уточнив, якими саме.
- Володимир Зеленський рішуче відкинув ідею виведення українських військ з Донбасу.