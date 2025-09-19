Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметив, что сейчас россияне пытаются двигаться на Востоке в Серебрянском лесничестве. Все для того, чтобы захватить железную дорогу.

Какое наступление планирует Россия?

Андрей Коваленко отметил, что на Востоке оккупанты пытаются продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. Это их ключевая цель. Хотя там у них и есть существенные преграды, которые создают Силы обороны.

Покровск – это одна из крепостей, которая стоит на направлении продвижения к Славянско-Краматорской агломерации. Его они также рассматривают для того, чтобы поддерживать те российские силы, которые ведут бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей,

– сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил, что для врага Покровск – это большая застройка, где россияне смогут размещать войска, подтягивать резервы и идти дальше в наступление.

Какая ситуация возле Покровска: карта

Поэтому сейчас очень важно, что Покровск под контролем Сил обороны. За него оккупанты и наши защитники ведутся тяжелые бои.

Но если бы у россиян удалось его занять, как они планировали в конце 2024 года, к сожалению, они бы его уже использовали в военных целях, для продвижения,

– подчеркнул Коваленко.

Он подытожил, что Купянское направление, Лиман – Изюм и Славянск – Краматорск – это направления, куда россияне планируют наступать. Это их замысел. Однако Силы обороны уже несколько таких замыслов противника сорвали, поэтому и с этими надо действовать так же.

Как Украина защищает свои территории от России?