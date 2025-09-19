Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що зараз росіяни намагаються рухатися на Сході в Серебрянському лісництві. Все задля того, щоб захопити залізницю.

Який наступ планує Росія?

Андрій Коваленко зауважив, що на Сході окупанти намагаються просуватися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це їхня ключова мета. Хоч там у них і є суттєві перепони, які створюють Сили оборони.

Покровськ – це одна з фортець, яка стоїть на напрямку просування до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Його вони також розглядають для того, щоб підтримувати ті російські сили, які ведуть бої на межі Донецької та Дніпропетровської областей,

– сказав він.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив, що для ворога Покровськ – це велика забудова, де росіяни зможуть розміщувати війська, підтягувати резерви та йти далі у наступ.

Яка ситуація біля Покровська: карта

Тому зараз дуже важливо, що Покровськ під контролем Сил оборони. За нього окупанти й наші захисники ведуться важкі бої.

Але якби у росіян вдалося його зайняти, як вони планували наприкінці 2024 року, на жаль, вони б його вже використовували у воєнних цілях, для просування,

– підкреслив Коваленко.

Він підсумував, що Куп'янський напрямок, Лиман – Ізюм і Слов'янськ – Краматорськ – це напрямки, куди росіяни планують наступати. Це їхній задум. Однак Сили оборони вже кілька таких задумів противника зірвали, тому і з цими треба діяти так само.

Як Україна захищає свої території від Росії?