Такое заявление сделал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какова ситуация в Запорожской области?

По словам представителя Сил обороны Юга, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск. Россияне в течение всего лета пытаются выбить украинских военных из этих населенных пунктов и продолжают эти безрезультатные попытки.

Волошин говорит, что оккупанты сносят все с лица земли. Они разбирают полностью все позиции и фактически уничтожили Каменское. Однако украинские защитники держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.

Стоит заметить, что с Каменского и с Плавней, которые расположены несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оккупанты могут развить свое наступление на Степногорск и Приднепровское и, фактически, выйти на окраины Запорожья. Однако Волошин заверил, что Силы обороны противодействуют российским военным.

