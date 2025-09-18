Такое заявление сделал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Какова ситуация в Запорожской области?
По словам представителя Сил обороны Юга, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск. Россияне в течение всего лета пытаются выбить украинских военных из этих населенных пунктов и продолжают эти безрезультатные попытки.
Волошин говорит, что оккупанты сносят все с лица земли. Они разбирают полностью все позиции и фактически уничтожили Каменское. Однако украинские защитники держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.
Стоит заметить, что с Каменского и с Плавней, которые расположены несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оккупанты могут развить свое наступление на Степногорск и Приднепровское и, фактически, выйти на окраины Запорожья. Однако Волошин заверил, что Силы обороны противодействуют российским военным.
Какая ситуация на фронте: коротко о главном
Российские оккупанты применяют тактику наступлений малыми группами с минимальным привлечением бронированной техники. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что для того, чтобы продвигаться в украинские тылы, они круглосуточно осуществляют аэроразведку.
По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 сентября, свидетельствуют, что они захватили Розу и южную часть Покровска.
Кроме этого, оккупанты продвинулись на западе Запорожской области. Согласно геолокационным видеозаписям 16 сентября, они имели частичный успех в пределах южного Приморского.
Зато ВСУ недавно продвинулись на юго-запад Часового Яра.