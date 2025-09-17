Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

К теме Оккупанты в тупике: почему их планы по Запорожской АЭС являются неосуществимыми

Что говорят в МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС?

Команда МАГАТЭ сообщила, что несколько артиллерийских снарядов попали за пределы площадки Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива. Предварительно, обстрел вызвал пожары в пораженной растительности, которые сейчас контролируются.

По данным миссии, спорадические обстрелы продолжались около двух часов с 13:26 по местному времени, в частности три выстрела прозвучали возле места обстрела около 14:30. Также была слышна стрельба, а из главного административного здания станции заметили дым за пределами объекта. Команда пока не смогла посетить район обстрела, но планирует сделать это позже при условии безопасной ситуации.

Предварительно сообщений о жертвах или повреждениях оборудования не поступало, однако инцидент еще раз подчеркнул постоянные угрозы ядерной безопасности, отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Военные действия все еще угрожают Запорожской атомной электростанции. То, что когда-то было практически немыслимым – обстрелы или другая военная деятельность вблизи крупных ядерных объектов – стало обычным явлением во время этой ужасной войны,

– подчеркнул Гросси.

Что происходило на Запорожской АЭС в последнее время?