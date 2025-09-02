Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В украинском Министерстве энергетики уже отреагировали.
Как на идею Путина отреагировали в Украине?
В украинском ведомстве напомнили, что Россия атаковала тяжелой военной техникой и оккупировала гражданский ядерный объект – ЗАЭС. Сейчас станция находится в условиях внепроектной угрозы – режима, который не был предусмотрен ни конструктивно, ни процедурно.
Со времени установления военного контроля над ЗАЭС агрессор допустил критически опасные деформации в техническом функционировании:
- уничтожение основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов вследствие подрыва Каховской плотины;
- многократные отключения от украинской энергосистемы, что уже 9 раз приводили к полному обесточиванию объекта – состояния, который является прямой предпосылкой ядерной аварии.
Поэтому условия, в которых ЗАЭС удерживают длительное время в режиме холодной остановки, под наблюдением посторонних неустановленных лиц и без доступа легитимного украинского оператора, являются принципиально несовместимыми с базовыми стандартами ядерной безопасности.
В этом контексте публичные заявления президента России от 2 сентября 2025 года о введении новых, неизвестных систем управления и контроля над станцией, должны расцениваться как свидетельство попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины,
– говорится в заявлении Минэнерго.
Ведомство расценивает любые попытки государства-агрессора ввести новые формы "управления" или "контроля" как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности.
Там также призвали международных партнеров к немедленной реакции, в частности в рамках сентябрьской сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Украина призывает международное сообщество дать этим заявлениям и действиям четкую оценку, с учетом их потенциального влияния на безопасность всего Европейского континента,
– подытожили в министерстве.
Запорожская АЭС: последние новости
- В конце августа 2025 года эксперты МАГАТЭ не получили доступ к нововозведенной дамбе возле Запорожской АЭС якобы из-за "вопросов безопасности".
- Днем 12 августа вокруг станции наблюдали задымление – на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища горели сухостой и прибрежная растительность.
- 10 августа российский обстрел повредил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС, откуда ведут непрерывный мониторинг радиационной ситуации. Здание офиса претерпело частичные разрушения, но никто из работников не пострадал.