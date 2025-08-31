На станции объяснили, что благодаря дамбе уровень воды в канале удастся удержать на высоте примерно 14 метров. Это на два метра выше критической отметки, после которой насосы уже не смогли бы работать, передает 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

В каком состоянии ЗАЭС?

МАГАТЭ хочет проверить новую дамбу, но пока не получило доступа из-за вопросов безопасности. Директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что эта проверка очень важна, ведь ситуация с ядерной безопасностью на станции остается уязвимой.

Ситуацию осложняет еще и то, что ЗАЭС зависит от единой внешней линии электроснабжения, которая нужна для охлаждения реакторов и отработанного топлива. Такое состояние продолжается уже почти четыре месяца после того, как станция потеряла последнюю резервную линию.

МАГАТЭ также контролирует ремонт систем безопасности и электрооборудования, в частности резервных трансформаторов. 25 августа эксперты осмотрели турбинный зал одного из энергоблоков, но не смогли попасть в его западную часть.

Кроме того, наблюдатели агентства сообщили, что на прошлой неделе почти ежедневно слышали звуки военной активности вблизи станции.

Что известно о ситуации на оккупированной ЗАЭС?