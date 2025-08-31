На станції пояснили, що завдяки дамбі рівень води у каналі вдасться втримати на висоті приблизно 14 метрів. Це на два метри вище критичної позначки, після якої насоси вже не змогли б працювати, передає 24 Канал із посиланням на звіт МАГАТЕ.

У якому стані ЗАЕС?

МАГАТЕ хоче перевірити нову дамбу, але поки що не отримало доступу через питання безпеки. Директор агентства Рафаель Ґроссі наголосив, що ця перевірка дуже важлива, адже ситуація з ядерною безпекою на станції залишається вразливою.

Ситуацію ускладнює ще й те, що ЗАЕС залежить від єдиної зовнішньої лінії електропостачання, яка потрібна для охолодження реакторів і відпрацьованого палива. Такий стан триває вже майже чотири місяці після того, як станція втратила останню резервну лінію.

МАГАТЕ також контролює ремонт систем безпеки й електрообладнання, зокрема резервних трансформаторів. 25 серпня експерти оглянули турбінний зал одного з енергоблоків, але не змогли потрапити до його західної частини.

Крім того, спостерігачі агентства повідомили, що минулого тижня майже щодня чули звуки військової активності поблизу станції.

Що відомо про ситуацію на окупованій ЗАЕС?