Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Как в США относятся к позиции Польши?

Недавнее заявление Сикорского Келлог прокомментировал в разговоре с президентом Финляндии Александером Стуббом в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

То, что сказал вчера Сикорский, было действительно хорошо,

– сказал спецпредставитель президента США.

Днем ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией из-за нарушения ее воздушного пространства тремя российскими истребителями.

У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда и не нийте,

– заявил Сикорский.

Важно! Недавно российские провокации, в частности по Эстонии, осудили ряд стран, в частности, Дания, Германия, страны Бенилюкса, Литва, Латвия, Украина, Румыния, Великобритания и другие.

Россия неоднократно нарушала воздушное пространство НАТО