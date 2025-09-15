Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заметил, что это предложение может столкнуться с проблемой. В частности, польские самолеты, которые будут находиться в воздушном пространстве Украины, смогут только выявлять "Шахеды" и передавать их координаты.

Как Россия может интерпретировать такую инициативу?

Далее эту информацию должны использовать Силы обороны Украины и операторы ПВО.

Вот пока он летает там, в Польше, – это ничего. Вот как только он начинает залетать, и хотя он выполняет функции не нападения на Россию, а если это истребитель, то он выполняет функцию защиты Украины, – то это все равно может быть интерпретировано как участие в военных действиях,

– сказал Константин Криволап.

Он добавил, что Дмитрий Песков уже заявил, что якобы НАТО сейчас участвует в войне против России.

Авиаэксперт также отметил, что заявление от Польши имеет политический характер – оно демонстрирует способность принимать решения, а также способность НАТО реагировать на угрозы. В то же время следует помнить, что НАТО – это прежде всего оборонительный Альянс.

Он подытожил, что следующим шагом могло бы стать введение войск НАТО на территорию Украины. Если войска заходят или размещаются здесь – самолеты, средства РЭБ, радиолокационные станции или другое – это уже будет свидетельствовать о том, что государство, которое ввело свои войска, фактически участвует в конфликте.

Что известно о российских дронах на территории Польши?