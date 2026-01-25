Эксперт по публичным коммуникациям и публицист Юрий Богданов отметил в разговоре с 24 Каналом, что россияне своими массированными атаками по энергетике Украины хотят добиться от украинцев паники, истерики и растерянности. Однако Россия совершает такие действия из-за того, что сама находится в патовой ситуации.

Почему Кремль сейчас прибегает к серьезной эскалации?

Богданов отметил, что даже в тяжелых условиях испытаний отсутствием тепла и света, важно держать фокус на том, что не имеем другого выбора. Ведь последствия уступок России, которых добивается Владимир Путин, будут катастрофическими для Украины.

Путин так эскалирует потому, что у него истекает время и остается все меньше ресурсов держать сегодняшний темп на фронте и продолжать войну. Он понимает, если не может сломать украинское войско, то должен сломать тыл,

– объяснил публицист.

Поэтому главное, по его мнению, выдержать давление и осознать, что Россия использует последние аргументы.

Поэтому Кит Келлог абсолютно прав. Если Украина продержится эту зиму, дальше для россиян ситуация будет резко ухудшаться. Это понятно из динамики событий на фронте, из экономических возможностей России. Поэтому сейчас все ключевые рычаги давления, даже если США не усилят санкции, работают на Украину,

– уверен эксперт по публичным коммуникациям.

Сегодня россияне несут очень большие потери из-за, по его мнению, все большее масштабирование работы Сил беспилотных систем, которые подрывают долгосрочную способность России вести войну.

На поле боя у врага почти ничего не получается. Нивелируется его преимущество в живой силе, которая во многом служила главным инструментом давления на Украину и успехов на фронте. Поэтому цель, которую поставил новый министр обороны Михаил Федоров, достичь российских потерь в месяц в объеме 50 тысяч оккупантов, это трудная задача, но вполне достижимая,

– отметил Юрий Богданов.

Украине, по его словам, пока не удается потушить Москву, но в Белгороде, Брянске и в других российских приграничных городах наблюдается настоящая катастрофа. В то же время Украина имеет запас прочности, восстановления и европейские ресурсы, а у россиян этого нет.

Обратите внимание! Кит Келлог, экс-спецпосланник Дональда Трампа, считает, что глава Кремля понимает, что "эту войну не выиграет" и уже психологически дошел до точки, когда не может отпустить ситуацию. Потому что, если отпустит, то должен признать, что все, что он сделал, – провал. Келлог также заявил, что несмотря на все то, что сейчас происходит в Киеве, он верит, если "Украина переживет эту зиму", то перевес будет на ее стороне, а не на стороне России.

Поэтому, как отметил публицист, если Украина выстоит в течение чуть более месяца зимы, дальше потеплеет, и после этого перспективы россиян будут становиться все хуже буквально с каждой неделей.

