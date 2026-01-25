Експерт із публічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов зазначив в розмові з 24 Каналом, що росіяни своїми масованими атаками по енергетиці України хочуть добитися від українців паніки, істерики та розгубленості. Однак Росія вчиняє такі дії через те, що сама перебуває у патовій ситуації.

Чому Кремль зараз вдається до серйозної ескалації?

Богданов наголосив, що навіть у важких умовах випробувань відсутністю тепла та світла, важливо тримати фокус на тому, що не маємо іншого вибору. Адже наслідки поступок Росії, яких домагається Володимир Путін, будуть катастрофічними для України.

Путін так ескалює тому, що у нього збігає час та лишається все менше ресурсів тримати сьогоднішній темп на фронті та продовжувати війну. Він розуміє, якщо не може зламати українське військо, то має зламати тил,

– пояснив публіцист.

Головне, на його думку, витримати тиск і усвідомити, що Росія використовує останні аргументи.

Тому Кіт Келлог абсолютно правий. Якщо Україна протримається цю зиму, далі для росіян ситуація буде різко погіршуватися. Це зрозуміло з динаміки подій на фронті, з економічних спроможностей Росії. Тому зараз усі ключові важелі тиску, навіть якщо США не посилять санкції, працюють на Україну,

– впевнений експерт із публічних комунікацій.

Сьогодні росіяни зазнають дуже великі втрати через, на його думку, все більше масштабування роботи Сил безпілотних систем, які підривають довгострокову спроможність Росії вести війну.

На полі бою у ворога майже нічого не виходить. Нівелюється його перевага у живій силі, яка багато у чому слугувала головним інструментом тиску на Україну і успіхами на фронті. Тому ми мета, яку поставив новий міністр оборони Михайло Федоров досягти російських втрат на місяць в обсязі 50 тисяч окупантів, це важке завдання, але цілком досяжне,

– зауважив Юрій Богданов.

Україні, за його словами, наразі не вдається загасити Москву, але у Бєлгороді, Брянську та в інших російських прикордонних містах спостерігається справжня катастрофа. Водночас Україна має запас міцності, відновлення та європейські ресурси, а у росіян цього немає.

Зверніть увагу! Кіт Келлог, ексспецпосланець Дональда Трампа, вважає, що очільник Кремля розуміє, що "цю війну не виграє" і вже психологічно дійшов до точки, коли не може відпустити ситуацію. Тому що, якщо відпустить, то має визнати, що все, що він зробив, – провал. Келлог також заявив, що попри все те, що зараз відбувається в Києві, він вірить, якщо "Україна переживе цю зиму" і перевага буде на її боці, а не на боці Росії.

Тому, як зазначив публіцист, якщо Україна вистоїть впродовж трохи більше ніж місяць зими, далі потеплішає, і після цього перспективи росіян ставатимуть все гіршими буквально з кожним тижнем.

Що відбувається в Росії?