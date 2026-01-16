Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента України та прем'єр-міністра Польщі.

Що відповіли Зеленський і Туск?

Володимир Зеленський повідомив про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили програму PURL та можливості України закуповувати ракети для систем ППО.

Ми говорили й про дипломатичну роботу з Америкою – ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру,

– наголосив глава держави.

Водночас, за словами Зеленського, російські ракетні удари, атаки дронами та спроби знищити Україну доводять, що саме "Росії потрібні зовсім не угоди".

Схожу думку висловив й прем'єр Польщі Туск. Він заявив, що мирний план, підготовлений США, відхилила саме Росія. Натомість, за його словами, єдиною відповіддю Кремля стали нові ракетні удари по українських містах.

Зеленський і Туск переконані, що єдиним виходом залишається подальше посилення тиску на Москву.

Окремо український лідер подякував партнерам за підтримку та заявив про намір далі активізувати дипломатичну роботу.

Що відомо про заяву Трампа?