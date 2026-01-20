Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что госсекретарь США уже заявил, что целью была не сама Венесуэла, а россияне в ней. То же можно сказать об отношении Трампа к Ирану и Китаю.

Какую двойную игру ведет Трамп?

Сегодня мир находится в том периоде, когда Соединенные Штаты готовы начать глобальную гибридную войну. Для этого страна может использовать также экономические инструменты, в частности ввести санкции против Ирана, Китая и Индии.

Кроме этого, у американского президента теперь есть новый инструмент – венесуэльская нефть. Например, индийцы хотят больше нефти, а Трамп может ее продать. Поэтому мы находимся на совсем другом этапе, чем осенью, когда этого не ожидали.

Трамп ведет двойную игру. Он начал ее еще в 2025-м после инаугурации, когда назвал Владимира Путина "хорошим другом". При этом он использовал каждую возможность, чтобы задеть его санкциями,

– подчеркнул политтехнолог.

Стоит лишь вспомнить ограничения против двух российских нефтяных гигантов – компаний "Роснефть" и "Лукойл". Более того, удары в глубину территории России возможны лишь благодаря разведданным США. Кроме этого, без данных от американцев Украина не могла бы поражать танкеры теневого флота россиян.

Чего ожидать от Трампа в новом году?

В начале 2026 года Трамп впервые сказал, что Владимир Путин играет с ним. Одной из таких манипуляций было заявление Кремля о якобы ударе Украины по резиденции российского диктатора. Лидер США отверг любые обвинения в сторону Киева.

Ожидается, что в политической сфере 2026 год будет хуже для России. Страна не находится в центре внимания Трампа. Больше всего он думает о Китае, Иране, а Россия – это лишь побочный эффект этой войны,

– добавил Михаил Шейтельман.

Итак, 2026 год является важнейшим за всю политическую карьеру Трампа. Это его последний срок на посту президента, к тому же он имеет всю полноту власти и точно захочет ее использовать.

"Это год действий, а не планов, действий, а не угроз. Все, что было угрозами со стороны Трампа в 2025 году - реализуется в 2026-м", – подытожил Михаил Шейтельман.

