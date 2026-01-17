Це пов'язано з тим, що масові протести, які закликають до повалення режиму в країні, схоже, вщухли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що сказав Трамп про ситуацію в Ірані?

У Politico зазначають, що тисячі протестувальників по всій країні загинули протягом останніх трьох тижнів. Це спонукало Трампа неодноразово погрожувати військовим втручанням.

13 січня президент США закликав іранців продовжувати протестувати та "захопити інституції", заявивши, що "допомога вже в дорозі". Наступного дня він різко змінив курс, заявивши, що його поінформували про припинення вбивств.

Найкращим рішенням, яке він коли-небудь приймав, було не вішати понад 800 людей два дні тому,

– сказав Трамп 17 січня, відповідаючи на запитання про масштаби можливої військової операції США в Ірані.

Коментарі Трампа прозвучали невдовзі після того, як обліковий запис Хаменеї на X опублікував серію ворожих повідомлень, спрямованих проти Трампа, звинувачуючи президента США у відповідальності за смертельне насильство та заворушення в Ірані.

Хаменеї написав:"Ми визнаємо президента США винним через жертви, збитки та наклеп, які він завдав іранській нації". В іншому дописі він сказав, що Трамп неправильно схарактеризував насильницькі групи як представників іранського народу, назвавши це "жахливим наклепом".

Після прочитання постів Трамп заявив, що правителі Тегерана покладаються на репресії та насильство для управління. На його думку, як лідер, Хаменеї винний у повному знищенні країни та застосуванні насильства на рівні, якого ніколи раніше не було.

Президент США зауважив, що для того, аби країна функціонувала, навіть якщо ця функція перебуває на дуже низькому рівні, керівництво повинно зосередитися на належному управлінні країною, а не на вбивстві людей тисячами, щоб зберегти контроль. Трамп наголосив, що лідерство – це про повагу, а не про страх і смерть.

Натомість Хаменеї заявив, що "іранська нація перемогла Америку". Тоді як Трамп пішов далі в особистому плані, засудивши лідера Ірану та іранську систему управління:"Ця людина – хвора людина, яка повинна належним чином керувати своєю країною та припинити вбивати людей". Президент США також назвав Іран найгіршою країною для життя.

У виданні зазначили, що такий обмін репліками підкреслює загострення риторики між Вашингтоном і Тегераном у нестабільний для регіону момент.