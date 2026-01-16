В Ірані начебто скасували страти протестувальників, тому США заявили, що не завдаватимуть удару по Ірану. Крім того, з'явились повідомлення, що ізраїльська влада також могла звернутись до Трампа, щоб той змінив своє рішення щодо атак. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що він не вважає, що Беньямін Нетаньягу просив США не атакувати Іран.

"Це казка, щоб послабити ефект, мовляв, Трамп не давав задню. Ізраїльська влада знала, якщо США атакують Іран, то іранці вдарять у відповідь по Ізраїлю. Там це розуміли, але головною метою Нетаньягу є усунути режим аятол в Ірані", – сказав він.

Чому Трамп змінив позицію щодо Ірану?

Михайло Шейтельман припустив, чому насправді Трамп змінив своє рішення щодо Ірану.

Олег Дерипаска, російський олігарх, близький соратник Володимира Путіна, недавно дуже детально розповів про цю ситуацію. Мовляв, в останній момент Росії й Китаю вдалось спасти свого союзника – Іран,

– зазначив він.

Ці країни, ймовірно, змогли організувати переговори між іранцями та американцями, під час яких Іран надав певні обіцянки США.

Політтехнолог підкреслив, що Дерипаска міг брати участь у налагодженні цього діалогу, тому йому і відомі ці деталі.

"Я думаю, що росіяни та китайці влаштували ці переговори та запевнили, що Іран добровільно піде на послаблення режиму і дали хабар Трампу. Наприклад, іранці в обмін на те, щоб США їх не атакували могли щось подарувати американцям", – припустив він.

Що відомо про ситуацію в Ірані?