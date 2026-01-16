В Иране вроде бы отменили казни протестующих, поэтому США заявили, что не будут наносить удар по Ирану. Кроме того, появились сообщения, что израильские власти также могли обратиться к Трампу, чтобы тот изменил свое решение по атакам. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что он не считает, что Беньямин Нетаньяху просил США не атаковать Иран.

"Это сказка, чтобы ослабить эффект, мол, Трамп не давал заднюю. Израильские власти знали, если США атакуют Иран, то иранцы ударят в ответ по Израилю. Там это понимали, но главной целью Нетаньяху является устранить режим аятолл в Иране", – сказал он.

Почему Трамп изменил позицию по Ирану?

Михаил Шейтельман предположил, почему на самом деле Трамп изменил свое решение по Ирану.

Олег Дерипаска, российский олигарх, близкий соратник Владимира Путина, недавно очень подробно рассказал об этой ситуации. Мол, в последний момент России и Китаю удалось спасти своего союзника – Иран,

– отметил он.

Эти страны, вероятно, смогли организовать переговоры между иранцами и американцами, во время которых Иран предоставил определенные обещания США.

Политтехнолог подчеркнул, что Дерипаска мог участвовать в налаживании этого диалога, поэтому ему и известны эти детали.

"Я думаю, что россияне и китайцы устроили эти переговоры и заверили, что Иран добровольно пойдет на ослабление режима и дали взятку Трампу. Например, иранцы в обмен на то, чтобы США их не атаковали могли что-то подарить американцам", – предположил он.

