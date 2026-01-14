Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.

К теме Шах и мат: почему в Иране снова хотят вернуть монархию и скандируют имя принца Резы Кира Пахлави

Как в США реагируют на возможное возобновление убийств в Иране?

Трампу сообщили, что в Иране уже якобы заканчиваются массовые убийства на протестах. Соединенные Штаты были уверены, что власти оценили риск угрозы из-за эскалации и больше не планировали массовых убийств. Так якобы запланированные на 14 января казни не состоялись. Хотя до этого Иран хотел вынес смертный приговор одному из протестующих.

Однако теперь администрация Дональда Трампа будет проверять, какая там ситуация.

Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. И нет никакого плана для казней. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем,

– ответил журналистам президент США.

Известно, что Соединенные Штаты готовы нанести по Ирану удары в течение 24 часов. Дональд Трамп предостерег власти страны, чтобы те не проводили эскалацию и прекратили убийства протестующих.

Стоит отметить! Согласно последним данным, в Иране количество жертв массовых протестов уже достигло 12 тысяч человек. В то же время это не окончательная цифра, погибших может быть и больше.

Что известно о протестах в Иране?