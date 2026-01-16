Какие санкции ввели США?
Министерство финансов США (OFAC) расширило санкционный список, добавив в него организаторов жестокого подавления мирных протестов в Иране, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение ведомства.
Смотрите также Санкции против венесуэльской нефти: какое важное заявление сделал министр финансов США
Также новые ограничения США теневых банковских сетей, которые позволяют чиновникам Ирана зарабатывать на использовании природных ресурсов страны.
Соединенные Штаты решительно поддерживают иранский народ в его стремлении к свободе и справедливости. Министерство использует все доступные инструменты, чтобы нацелить тех, кто стоит за тираническим нарушением прав человека в Иране,
– подчеркнул министр финансов Скотт Бессент.
В обновленный санкционный список США попали:
- секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани;
По утверждению Минфина, он был одним из первых иранских лидеров, которые призывали к насилию в ответ на мирные протесты населения.
- 18 человек и организаций.
Их обвиняют в отмывании доходов от продажи иранской нефти и нефтехимической продукции на зарубежные рынки через теневые банковские сети финансовых учреждений страны, которые находятся под санкциями.
Вместо того чтобы эти средства использовались на благо народа Ирана, который сталкивается с экономической катастрофой из-за разрушительной инфляции и огромных дефицитов, вызванных экономической бесхозяйственностью режима, эти деньги направляются на финансирование репрессий режима против собственного народа и его поддержку террористических группировок за рубежом,
– отметили в Минфине.
Заметьте! В 2025 году Министерство финансов США ввело санкции против более 875 человек, судов и самолетов Ирана.
Кто еще усилил санкции против Ирана?
Во вторник ,13 января, также Великобритания ввела дополнительные санкции против Ирана из-за жестокого подавления массовых протестов населения. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Иветт Купер, пишет The Guardian.
Ограничения Соединенного королевства направлены:
- на энергетическую;
- финансовую;
- транспортную;
- программную отрасль и тому подобное.
Великобритания уже определила ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана. Дальнейшие меры будут направлены на важные отрасли, которые продвигают ядерную программу Ирана, и мы будем продолжать сотрудничать с ЕС и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры сейчас могут понадобиться в ответ на события, – подчеркнула Купер.
Важно! МИД Великобритании также вызвало на разговор посла Ирана после сообщений о подавлении мирных протестов против режима.
Какие еще санкции против Ирана действуют?
В августе прошлого года США ввели санкции против "теневого флота" Ирана, который помогает контрабандной транспортировке нефти. Ограничения коснулись, в частности, гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, который использовал многолетний опыт в судоходной отрасли для незаконного содействия перевозке и продаже иранской нефти.
Еще раньше, в июле 2025-го, США ввели очередные санкции против контрабанды иранской нефти, в частности против компаний, которые скрыто участвовали в этих схемах. Под удар попали также учреждения террористической группировки "Хезболла" и чиновники, которые способствовали этому бизнесу.
Великобритания тоже ввела ограничения по иранской нефти. Под санкции попал нефтяной олигарх Хосейн Шамхани и его связанные компании, которые поддерживали дестабилизационную деятельность за рубежом. Шамхани и его сеть играли ключевую роль в экспорте российской нефти.