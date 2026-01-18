Политолог Артем Бронжуков заметил 24 Каналу, что есть даже сценарий, который больше напоминает конспирологию. Сейчас возникает очень много вопросов относительно позиции Трампа относительно режима аятоллы.

Читайте также Протесты в Иране и угрозы Трампа: что будет с ценами на нефть и пострадает ли Россия

Какие есть версии относительно действий Трампа?

Артем Бронжуков рассказал, что у западных аналитиков есть теория, которая больше имеет вид конспирологии. Говорится о возможном определенном пакте между лидером Китая Си Цзиньпином и Дональдом Трампом по распределению мира.

Якобы Трамп из-за этого настолько сильно углубился в доктрину Монро. После Венесуэлы говорят о необходимости покупки или захвата Гренландии. Думает о возможности свержения режима на Кубе. Но якобы восточное полушарие, в котором мы расположены – это теперь парафия Китая, России, других государств. Мне лично не хочется верить в эту теорию,

– сказал он.

В то же время для США, вероятно, сейчас важнее находить возможность коммуницировать с авторитарными режимами, даже если речь идет о ненавистных для Трампа. В частности, в Венесуэле никто не спешит проводить выборы и приводить к власти демократических лидеров. Американскому лидеру неважно, какие ценности несут те или иные руководители. Ему важно, чтобы они сотрудничали с США.

Возможно, режим аятоллы по дипломатическим каналам передает месседжи, что готовы и ядерную программу остановить, и, возможно, передать несколько миллионов баррелей нефти для Штатов, чтобы порадовать эго Трампа и дать ему возможность заработать дополнительных денег. Но пока вызывает огромное количество вопросов молчание со стороны Израиля, который мог бы в этом контексте быть проводником вашингтонских идей на Ближнем Востоке,

– добавил политолог.

Протесты в Иране и позиция Трампа: что известно?