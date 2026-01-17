Кроме того, лидер Ирана назвал президента США "преступником". Такое заявление он сделал во время речи на иранском телевидении. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Актуально Трамп слишком тянет: как США могли бы уже сейчас помочь протестам в Иране

Сколько людей погибло во время протестов в Иране?

Али Хаменеи впервые публично признал масштаб человеческих потерь, сообщив, что во время протестов погибли "несколько тысяч" человек. По его словам, протестующие действовали в интересах Соединённых Штатов, назвав их "пехотой США".

Он обвинил их в разрушении мечетей и образовательных учреждений и заявил, что, нанося вред населению, они сами стали причиной гибели тысяч людей.

Кроме того, иранский лидер осудил Дональда Трампа за поддержку и призывы к дальнейшему продолжению протестов. Хаменеи убежден, что настоящей целью США является установление контроля над экономическими и политическими ресурсами Ирана.

Заметим, согласно этой информации CBS News, фактическое количество погибших во время протестных акций может колебаться от 12 до 20 тысяч человек. Иранские активисты и правозащитные организации заявляют о систематических убийствах демонстрантов, а также о давлении со стороны силовых структур на медицинские учреждения.

Эксперт Иван Ус высказал предположение, что Соединенные Штаты могут вмешаться в развитие событий в Иране, несмотря на заявления Трампа о якобы прекращении репрессивных действий против активистов.

Кто такой Хаменеи?

Ираном уже почти пятьдесят лет руководят радикальные религиозные исламисты, которые придерживаются собственной интерпретации шиитского направления ислама.

Сам Али Хаменеи возглавляет Иран в течение 36 лет, однако за время его правления страна, по оценкам критиков, превратилась в террористический авторитарный режим, который все глубже погружается в системный кризис.

После израильского удара Иран фактически оказался без внешней поддержки, а власть аятолл столкнулась с серьезными вызовами. Сам Хаменеи находится в политической изоляции и состоянии растерянности, что, по мнению аналитиков, может стать предпосылкой изменений в руководстве страны.

Какова ситуация в Иране?