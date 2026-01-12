Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсети X, детали передает 24 Канал.

Как оппозиция противостоит власти аятолл?

По словам Пахлави, нынешний этап протестного движения основывается на широкой поддержке населения и является ответом на запрос иранцев на радикальные изменения. Он подчеркнул, что режим аятолл теряет контроль, а рост насилия со стороны силовиков свидетельствует не о силе, а о страхе перед неизбежным крахом.

Справочно: Власть аятолл – это теократическая форма правления в Иране, при которой высшая духовная и политическая власть принадлежит шиитским религиозным лидерам, прежде всего Верховному лидеру (Рахбару). Он издает фетвы, определяет главные направления политики государства и фактически контролирует все ветви власти на основе принципов исламского права. Система сформировалась после победы Исламской революции 1979 года.

Оппозиционный лидер обозначил конкретные задачи для протестующих внутри страны. Кроме захвата и удержания ключевых улиц и площадей, он призвал считать законными целями все структуры, которые обеспечивают пропаганду режима и отвечают за блокирование связи.

Работники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности имеют выбор: стать с народом и стать союзниками нации, или же выбрать соучастие с убийцами народа - и нести постоянный стыд и осуждение нации,

– высказался Пахлави.

Отдельное обращение он адресовал иранцам, проживающих за рубежом. Пахлави призвал их брать под контроль иранские дипломатические представительства за пределами страны, подчеркивая, что посольства и консульства принадлежат народу Ирана, а не режиму. По его словам, пришло время заменить символику Исламской Республики на национальный флаг Ирана.

Политик также подчеркнул, что резкий рост количества погибших среди мирных демонстрантов является признаком глубокого кризиса власти и дефицита ресурсов для подавления протестов. Он заверил, что оппозиция не отступит и не позволит режиму продолжать насилие.

Свобода Ирана близко. Кровь, пролитая бессмертными сыновьями и дочерьми Ирана, ведет нас к победе,

– резюмировал оппозиционер.

Он добавил, что иранцы не остаются один на один с режимом и что международная поддержка вскоре усилится. Оппозиционный лидер пообещал в ближайшее время обнародовать новые обращения и планы дальнейших действий.

Кто такой Реза Пахлави?

Он является старшим сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, свергнутого во время Исламской революции 1979 года. 65-летний политик уже много десятилетий находится в эмиграции в США, куда выехал незадолго до падения монархии. По специальности он военный летчик и проходил подготовку в Военно-воздушных силах США.

Пахлави позиционирует себя как сторонник светского демократического государства и не настаивает на автоматическом восстановлении монархии. Вместо этого он выступает за проведение свободного общенационального референдума, на котором граждане сами определят будущую форму правления.

В последние годы его поддержка среди иранцев выросла на фоне экономического кризиса, жестких репрессий и разочарования в политике Исламской Республики. На антиправительственных протестах все чаще звучат лозунги в поддержку династии Пахлави, которую часть общества связывает с периодом стабильности и развития до прихода исламистов к власти.

