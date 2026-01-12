Відповідне відеозвернення він опублікував у соцмережі X, деталі передає 24 Канал.

До теми Ситуація революційна, – експерт спрогнозував, до чого призведуть масові протести в Ірані

Як опозиція протистоїть владі аятол?

За словами Пахлаві, нинішній етап протестного руху ґрунтується на широкій підтримці населення та є відповіддю на запит іранців на радикальні зміни. Він наголосив, що режим аятол утрачає контроль, а зростання насильства з боку силовиків свідчить не про силу, а про страх перед неминучим крахом.

Довідково: Влада аятол – це теократична форма правління в Ірані, за якої найвища духовна й політична влада належить шиїтським релігійним лідерам, насамперед Верховному лідеру (Рахбару). Він видає фетви, визначає головні напрями політики держави та фактично контролює всі гілки влади на основі принципів ісламського права. Система сформувалася після перемоги Ісламської революції 1979 року.

Опозиційний лідер окреслив конкретні завдання для протестувальників усередині країни. Окрім захоплення та утримання ключових вулиць і площ, він закликав вважати законними цілями всі структури, які забезпечують пропаганду режиму та відповідають за блокування зв'язку.

Працівники державних установ, а також члени збройних сил та сил безпеки мають вибір: стати з народом та стати союзниками нації, або ж обрати співучасть з убивцями народу — і нести постійний сором та осуд нації,

– висловився Пахлаві.

Окреме звернення він адресував іранцям, які проживають за кордоном. Пахлаві закликав їх брати під контроль іранські дипломатичні представництва за межами країни, наголошуючи, що посольства й консульства належать народу Ірану, а не режиму. За його словами, настав час замінити символіку Ісламської Республіки на національний прапор Ірану.

Політик також підкреслив, що різке зростання кількості загиблих серед мирних демонстрантів є ознакою глибокої кризи влади та дефіциту ресурсів для придушення протестів. Він запевнив, що опозиція не відступить і не дозволить режиму продовжувати насильство.

Свобода Ірану близько. Кров, пролита безсмертними синами та доньками Ірану, веде нас до перемоги,

– резюмував опозиціонер.

Він додав, що іранці не залишаються сам на сам із режимом і що міжнародна підтримка незабаром посилиться. Опозиційний лідер пообіцяв найближчим часом оприлюднити нові звернення та плани подальших дій.

Хто такий Реза Пахлаві?

Він є старшим сином останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, поваленого під час Ісламської революції 1979 року. 65-річний політик уже багато десятиліть перебуває в еміграції у США, куди виїхав незадовго до падіння монархії. За фахом він військовий льотчик і проходив підготовку у Військово-повітряних силах США.

Пахлаві позиціює себе як прихильник світської демократичної держави та не наполягає на автоматичному відновленні монархії. Натомість він виступає за проведення вільного загальнонаціонального референдуму, на якому громадяни самі визначать майбутню форму правління.

Останніми роками його підтримка серед іранців зросла на тлі економічної кризи, жорстких репресій і розчарування в політиці Ісламської Республіки. На антиурядових протестах дедалі частіше звучать гасла на підтримку династії Пахлаві, яку частина суспільства пов'язує з періодом стабільності та розвитку до приходу ісламістів до влади.

Більше про протести в Ірані