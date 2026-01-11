Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, объяснил 24 Каналу, что в Иране формируется настоящая революционная ситуация, которая при определенных обстоятельствах может привести к падению режима аятоллы Али Хаменеи.

Что вызвало новую волну протестов в Иране?

Важно! В Иране резко обострился внутриполитический кризис, а массовые протесты распространились по всей стране.

Протесты охватили многочисленные города Ирана на фоне раскола в политических элитах, экономического кризиса, катастрофической экологической ситуации из-за засухи и изменения климата, а также поражения в войне, что привело к росту бедности.

Хотя летом прошлого года после 12-дневной войны прогнозировали немедленные массовые выступления, обществу понадобилось полгода для радикальных действий.

"Протесты в Иране не новость – мы видели их в 2019 и 2022 годах и раньше. Наиболее масштабными были протесты 2009 года во время Зеленой революции. Сейчас же ситуация разворачивается именно из-за политического кризиса в руководстве", – объяснил Семиволос.

Значительная часть политических сил и элиты недовольна политикой Али Хаменеи, и этот раскол углубляется. При определенных обстоятельствах ситуация может выйти из-под контроля, а попытки ее урегулирования могут привести к дальнейшему обострению кризиса и потенциальному падению режима.

Прогнозы пока неопределенные, ведь большинство информации основывается на неполных данных. Но в отличие от предыдущих протестов, здесь появляется лидер – сын последнего шаха Пехлеви постепенно приобретает роль национального лидера. Его призыв выйти на улицы 8 января привел к масштабным акциям, что свидетельствует, что к нему прислушиваются,

– сказал Семиволос.

Что еще известно о ситуации в Иране?