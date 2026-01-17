Окрім того, лідер Ірану назвав президента США "злочинцем". Таку заяву він зробив під час промови на іранському телебаченні. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

Скільки людей загинуло під час протестів у Ірані?

Алі Хаменеї вперше публічно визнав масштаб людських втрат, повідомивши, що під час протестів загинули "кілька тисяч" осіб. За його словами, протестувальники діяли в інтересах Сполучених Штатів, назвавши їх "піхотою США".

Він звинуватив їх у руйнуванні мечетей та освітніх установ і заявив, що, завдаючи шкоди населенню, вони самі стали причиною загибелі тисяч людей.

Крім того, іранський лідер засудив Дональда Трампа за підтримку та заклики до подальшого продовження протестів. Хаменеї переконаний, що справжньою метою США є встановлення контролю над економічними та політичними ресурсами Ірану.

Зауважимо, згідно з цією інформацією CBS News, фактична кількість загиблих під час протестних акцій може коливатися від 12 до 20 тисяч людей. Іранські активісти та правозахисні організації заявляють про систематичні вбивства демонстрантів, а також про тиск з боку силових структур на медичні заклади.

Експерт Іван Ус висловив припущення, що Сполучені Штати можуть втрутитися в розвиток подій в Ірані, попри заяви Трампа про нібито припинення репресивних дій проти активістів.

Хто такий Хаменеї?

Іраном уже майже п'ятдесят років керують радикальні релігійні ісламісти, які дотримуються власної інтерпретації шиїтського напряму ісламу.

Сам Алі Хаменеї очолює Іран протягом 36 років, однак за час його правління країна, за оцінками критиків, перетворилася на терористичний авторитарний режим, який дедалі глибше занурюється в системну кризу.

Після ізраїльського удару Іран фактично опинився без зовнішньої підтримки, а влада аятол зіткнулася з серйозними викликами. Сам Хаменеї перебуває в політичній ізоляції та стані розгубленості, що, на думку аналітиків, може стати передумовою змін у керівництві країни.

Яка ситуація в Ірані?