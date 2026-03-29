Кто может имеет право работать без кассового аппарата?

Требования по их применению зависят от вида деятельности, группы налогообложения и способа расчетов, о чем сообщили в Главном управлении ГНС в Донецкой области.

Предприниматели, которые работают на 1 группе единого налога, имеют законное право не использовать РРО или ПРРО. Это правило действует независимо от способа приема платежей, то есть даже если расчет осуществляется наличными.

В то же время работа этих предпринимателей ограничена торговлей на рынках и бытовыми услугами без наемных работников. Об этом пишет 7eminar.

Обратите внимание! Более того, ФЛП на территориях боевых действий временно освобождены от использования кассовых аппаратов.

Перечень таких территорий обновляется минимум дважды в месяц. И предприниматель обязан самостоятельно отслеживать актуальный статус своего населенного пункта.

В то же время 2,3 и 4 группы ФЛП иногда тоже могут работать без кассового аппарата. Например, 2 группа имеет такую возможность, если:

предприниматель принимает оплату за дистанционные услуги с дистанционной оплатой от клиента;

оплата осуществляется через Укрпочту;

клиент переводит средства напрямую на IBAN счет продавца.

Если услуги предпринимателя на 3 группе ФЛП предоставляются дистанционно, а оплата осуществляется онлайн, то использование РРО также не является обязательным.

Важно! ФЛП 4 группы может не использовать кассовый аппарат, если их деятельность не предусматривает расчетных операций. Это означает, что человек получит оплату исключительно безналичным способом.

