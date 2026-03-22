В чем заключается разница между ФЛП и ООО?

Это решение повлияет только на юридическую форму, налогообложения и многие другие показатели, о чем говорится на сайте Insight Growth.

Читайте также Фейковые письма от налоговой массово присылают ФЛП: что категорически нельзя делать

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) – это лицо, которое ведет деятельность от собственного имени. В частности создание отдельного юридического лица здесь не требуется.

Кому же советуют такую форму предприятия? Она подходит для малого бизнеса, фриланса, индивидуального предоставления услуг и тому подобное.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это уже юридическое лицо, которое создается одним или даже несколькими учредителями. ООО имеет отдельный счет, структуру управления и тому подобное.

Что следует знать лицам, которые выберут ФЛП?

Регистрация занимает сутки или меньше. Она в частности доступна онлайн через Дию.

Открытие ФЛП не требует уставного капитала или открытия банковского счета. Расходы вообще минимальные или отсутствуют.

Учет упрощенный, особенно на 2-й и 3-й группе единого налога.

Предприниматель может самостоятельно подавать отчеты – раз в квартал или ежегодно.

В то же время для ООО требования совсем другие:

Для регистрации должна быть подготовка учредительных документов: устав, решение участников, в частности процесс занимает 3 – 5 рабочих дней.

В этом случае банковский счет, печать, бухгалтер обязательны.

Расходы – от 3 000 гривен (учитывая нотариальные услуги и консультации).

Полноценный бухгалтерский учет согласно Положениям (стандартам) бухгалтерского учета или Международных стандартов финансовой отчетности.

Что еще следует знать о налогах и отчетности для ФЛП и ООО?

Вопрос налогов и подачи отчетности для предпринимателей является очень важным. Поэтому здесь нужно выбрать правильный вариант, согласно своему бизнесу.

Налоги для ФЛП в Украине сейчас такие:

В зависимости от группы: 2 – фиксированная ставка до 20% от минимальной зарплаты + ЕСВ, а 3 группа – 5% от дохода или 3% + НДС. Общая система: 18% НДФЛ + 1.5% военный сбор + 22% ЕСВ.

В то же время налоги для ООО:

на едином налоге: 5% или 3% + НДС. Общая система: 18% налога на прибыль + 20% НДС (при объемах более миллиона гривен).

ФЛП выигрывает в простоте и гибкости налоговых ставок, особенно для малого бизнеса с невысокими оборотами,

– говорится в материале.

Raiffeisen Bank пишет, что каждая форма ведения бизнеса имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор должен базироваться на конкретных потребностях.

Обратите внимание! Кроме того, всегда можно изменить форму деятельности. Многие компании в Украине начинали свой путь как ФЛП, а затем "трансформировались" в ООО.

