У чому полягає різниця між ФОП і ТОВ?

Це рішення вплине лише на юридичну форму, оподаткування та багато інших показників, про що йдеться на сайті Insight Growth.

Фізична особа-підприємець (ФОП) – це особа, яка веде діяльність від власного імені. Зокрема створення окремої юридичної особи тут не потрібно.

Кому ж радять таку форму підприємства? Вона підходить для малого бізнесу, фрілансу, індивідуального надання послуг тощо.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – це вже юридична особа, яка створюється одним або навіть кількома засновниками. ТОВ має окремий рахунок, структуру управління тощо.

Що слід знати особам, які виберуть ФОП?

Реєстрація займає добу або менше. Вона зокрема доступна онлайн через Дію.

Відкриття ФОП не потребує статутного капіталу чи відкриття банківського рахунку. Витрати взагалі мінімальні або відсутні.

Облік спрощений, особливо на 2-й і 3-й групі єдиного податку.

Підприємець може самостійно подавати звіти – раз на квартал або щороку.

Водночас для ТОВ вимоги зовсім інші:

Для реєстрації повинна бути підготовка установчих документів: статут, рішення учасників, зокрема процес займає 3 – 5 робочих днів.

У цьому випадку банківський рахунок, печатка, бухгалтер обов'язкові.

Витрати – від 3 000 гривень (враховуючи нотаріальні послуги та консультації).

Повноцінний бухгалтерський облік згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Що ще слід знати щодо податків та звітності для ФОП і ТОВ?

Питання податків та подання звітності для підприємців є дуже важливим. Тому тут потрібно вибрати правильний варіант, згідно зі своїм бізнесом.

Податки для ФОП в Україні наразі такі:

Залежно від групи: 2 – фіксована ставка до 20% від мінімальної зарплати + ЄСВ, а 3 група – 5% від доходу або 3% + ПДВ. Загальна система: 18% ПДФО + 1.5% військовий збір + 22% ЄСВ.

Водночас податки для ТОВ:

на єдиному податку: 5% або 3% + ПДВ. Загальна система: 18% податку на прибуток + 20% ПДВ (при обсягах у понад мільйон гривень).

ФОП виграє в простоті та гнучкості податкових ставок, особливо для малого бізнесу з невисокими оборотами,

– йдеться у матеріалі.

Raiffeisen Bank пише, що кожна форма ведення бізнесу має свої переваги та недоліки, тому вибір має базуватися на конкретних потребах.

Зверніть увагу! Крім того, завжди можна змінити форму діяльності. Багато компаній в Україні розпочинали свій шлях як ФОП, а потім "трансформувались" у ТОВ.

