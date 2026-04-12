Що відомо про облік доходів ФОП у 2026 році?

Зокрема ця книга має довільну форму, про що йдеться на сайті Taxer.

Крім того, слід знати ще й такі нюанси:

книгу можна вести як у паперовому, так й в електронному вигляді;

з 2021 року записи в книзі дозволяють робити шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Важливо! Водночас паперову книгу, яка реєструвалася в податковій, необхідно зберігати не менше ніж три роки.

У 2020 році поширювалися чутки, що книгу обліку скасовано. Але насправді – скасовано саме стару друковану книгу обліку доходів та обов’язок реєструвати її в податковій.

Що ще слід обов'язково зазначити: книга обліку доходів є обов’язковою для всіх груп ФОП. Проте вимоги до неї спростилися для більшості підприємців.

Наприклад, ФОП 1 та 2 групи, а також ФОПи 3 групи без ПДВ можуть вести облік у будь-якій зручній формі. Головне, щоб від них вимагають – це помісячно відображати доходи.

Якщо ж платник податків не забезпечує належне зберігання первинної документації, облікових регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, протягом визначених термінів, або не надає контролюючим органам оригінали цих документів чи їх копії під час проведення податкового контролю у випадках, які передбачені законодавством, то на нього накладається штраф – 1 020 гривень.

У разі повторного вчинення дій, розмір штрафу збільшується до 2 040 гривень.

Зверніть увагу! Наразі ФОП повинні вести облік доходів з урахуванням вимог статті 44 Податкового кодексу України.

