Что известно об учете доходов ФЛП в 2026 году?

В частности эта книга имеет произвольную форму, о чем говорится на сайте Taxer.

Кроме того, следует знать еще и такие нюансы:

книгу можно вести как в бумажном, так и в электронном виде;

с 2021 года записи в книге позволяют делать путем помесячного отражения полученных доходов.

Важно! В то же время бумажную книгу, которая регистрировалась в налоговой, необходимо хранить не менее трех лет.

В 2020 году распространялись слухи, что книгу учета отменено. Но на самом деле – отменено именно стару печатную книгу учета доходов и обязанность регистрировать ее в налоговой.

Что еще следует обязательно отметить: книга учета доходов является обязательной для всех групп ФЛП. Однако требования к ней упростились для большинства предпринимателей.

Например, ФЛП 1 и 2 группы, а также ФЛП 3 группы без НДС могут вести учет в любой удобной форме. Главное, чтобы от них требуют – это помесячно отражать доходы.

Если же налогоплательщик не обеспечивает надлежащее хранение первичной документации, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, в течение определенных сроков, или не предоставляет контролирующим органам оригиналы этих документов или их копии при проведении налогового контроля в случаях, предусмотренных законодательством, то на него налагается штраф – 1 020 гривен.

В случае повторного совершения действий, размер штрафа увеличивается до 2 040 гривен.

Обратите внимание! Сейчас ФЛП должны вести учет доходов с учетом требований статьи 44 Налогового кодекса Украины.

