Что известно об учете доходов ФЛП в 2026 году?
В частности эта книга имеет произвольную форму, о чем говорится на сайте Taxer.
Кроме того, следует знать еще и такие нюансы:
- книгу можно вести как в бумажном, так и в электронном виде;
- с 2021 года записи в книге позволяют делать путем помесячного отражения полученных доходов.
Важно! В то же время бумажную книгу, которая регистрировалась в налоговой, необходимо хранить не менее трех лет.
В 2020 году распространялись слухи, что книгу учета отменено. Но на самом деле – отменено именно стару печатную книгу учета доходов и обязанность регистрировать ее в налоговой.
Что еще следует обязательно отметить: книга учета доходов является обязательной для всех групп ФЛП. Однако требования к ней упростились для большинства предпринимателей.
Например, ФЛП 1 и 2 группы, а также ФЛП 3 группы без НДС могут вести учет в любой удобной форме. Главное, чтобы от них требуют – это помесячно отражать доходы.
Если же налогоплательщик не обеспечивает надлежащее хранение первичной документации, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, в течение определенных сроков, или не предоставляет контролирующим органам оригиналы этих документов или их копии при проведении налогового контроля в случаях, предусмотренных законодательством, то на него налагается штраф – 1 020 гривен.
В случае повторного совершения действий, размер штрафа увеличивается до 2 040 гривен. Об этом пишет 7eminar.
Обратите внимание! Сейчас ФЛП должны вести учет доходов с учетом требований статьи 44 Налогового кодекса Украины.
Что еще следует знать предпринимателям в Украине?
- Напомним, что ФЛП на 1 группе могут работать без кассового аппарата. Также это касается и других групп физических лиц-предпринимателей, если их услуги оплачивают дистанционно.
- В то же время только регистрация ФЛП не влияет на страховой стаж украинцев. Для того, чтобы получать пенсию, лицо должно платить единый социальный взнос (или это должен делать его работодатель) и регулярно подавать соответствующую отчетность.