Яку звітність мають подавати ФОПи?

Наразі ФОПи подають таку звітність:

Декларацію про майновий стан і доходи – щороку. Зокрема в декларації відображається розрахунок ПДФО і військового збору. Додаток 1 до податкової декларації – містить розрахунок ЄСВ. Він також подається щорічно. Декларація з ПДВ – подається щомісяця, якщо ФОП зареєстрований як платник ПДВ, а його оборот за останні 12 місяців складає понад 1 мільйон гривень.

Зверніть увагу! Якщо підприємець звільнений від сплати єдиного соціального внеску, то він може не подавати Додаток 1. Це зареєстровані на ТОТ, наймані працівники, за яких внесок сплачує роботодавець, пенсіонери, особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу, мобілізовані. Про це повідомили у ДПС.

Які терміни подання звітності?

Декларація ЄП (річна) у ФОПів 1, 2 групи подається до 1 березня року, що настає за звітним (це 60 календарних днів). Декларація ЄП (квартальна) ФОП для 3 групи – протягом 40 календарних днів після кварталу. Декларація про доходи ФОП на загальній системі подається до 1 травня року, що настає за звітним. Декларація з ПДВ (місячна) подається незалежно від групи платники (тільки платниками ПДВ) протягом 20 календарних днів після звітного місяця.

Важливо! Якщо граничний день припадає на вихідний або святковий, він переноситься на перший робочий день.

