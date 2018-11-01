Скільки людей планує голосувати на "виборах" в ОРДЛО, – дані розвідки

У "виборах" на Донбасі, які окупанти планують провести 11 листопада на окремих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 % місцевого населення.

Про це 1 листопада на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані української розвідки, передає кореспондент УНН.

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За його словами, у з’єднаннях 1 та 2 Армійських корпусів кадрові російські офіцери розгорнули агітацію щодо потрібних кандидатів, зокрема, впливаючи на родини військових з-поміж місцевого населення.

Так, під приводом організації дозвілля проводяться збори на територіях частин з залученням батьків, дружин та друзів військовослужбовців. Разом з цим за оцінкою російських і місцевих агентств, які ведуть постійний моніторинг громадської думки серед населення у голосуванні на "виборах" мають намір взяти не більше 30 % людей. Передусім, це пов’язано із невдоволенням місцевого населення діяльністю призначених російською стороною керівників так званих "ДНР" і "ЛНР",

– зазначив Максим Праута.

Також він підкреслив, що з Російської Федерації прибули політтехнологи для того, аби розгорнули у місцевих ЗМІ масштабну кампанію на підтримку визначених Росією кандидатів. Зокрема, у жовтні 2018 року за підтримки російської сторони випущено рекордний тираж газети "Донецька республіка" у кількості 300 тисяч примірників.