Сколько людей планирует голосовать на "выборах" в ОРДЛО, – данные разведки

В "выборах" в Донбассе, которые оккупанты планируют провести 11 ноября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, намерено принять участие не более 30% местного населения.

Об этом 1 ноября на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные украинской разведки, передает корреспондент УНН.

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По его словам, в соединениях 1 и 2 Армейских корпусов кадровые российские офицеры развернули агитацию за нужных кандидатов, в частности, воздействуя на семьи военных среди местного населения.

Так, под предлогом организации досуга проводятся сборы на территориях частей с привлечением родителей, жен и друзей военнослужащих. Вместе с этим по оценке российских и местных агентств, которые ведут постоянный мониторинг общественного мнения среди населения в голосовании на "выборах" намерены взять не более 30% людей. Прежде всего, это связано с недовольством местного населения деятельностью назначенных российской стороной руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР",

– отметил Максим Праута.

Также он подчеркнул, что из Российской Федерации прибыли политтехнологи для того, чтобы развернуть в местных СМИ масштабную кампанию в поддержку определенных Россией кандидатов. В частности, в октябре 2018 года при поддержке российской стороны выпущено рекордный тираж газеты "Донецкая республика" в количестве 300 тысяч экземпляров.