Еще одна страна осудила псевдовыборы на оккупированном Донбассе

В министерстве иностранных дел Чехии считают, что псевдовыборы на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Востока Украины способствуют дальнейшей дестабилизации ситуации.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства иностранных дел Чехии.

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В чешском ведомстве называют проведение псевдовыборов грубым вмешательством во внутренние дела Украины и нарушением ее суверенитета.

Согласно международному праву только украинская власть имеет право организовывать любые выборы на территории Украины. Никакие легитимные выборы не могут состояться на территории, которая фактически контролируется российскими вооруженными силами,

– отметили в министерстве.

Кроме того, в чешском МИД заявили, что проведение таких "выборов" препятствует реализации минских соглашений.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.



Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.