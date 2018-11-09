Для чего Путину псевдовыборы на Донбассе: объяснение Климкина

Псевдовиборы в оккупированных районах Донетчины и Луганщины, которые Россия назначила на 11 ноября, нужные ей для фрагментации и ослабления Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНИАН.

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Он напомнил, что Москва уже имеет на Донбассе оккупационные "администрации", которые ответственны за все в регионе и действуют гибридными методами и военной агрессией Против Украины.

Дипломат убежден, что проведение Россией этих "выборов" на Донбассе ни для кого не будет иметь никакого смысла, кроме самого Кремля.

"Поскольку вся идея России заключается не в том, чтобы беспокоиться о Донбассе, а вообще не беспокоиться о нем. Вся идея заключается в злоупотреблении Донбассом для дестабилизации Украины, легитимизации российской оккупации Донбасса, и чтобы еще сильнее втолкнуть его в Украину в качестве своеобразного "троянского коня" для фрагментации Украины, ослабление Украины, и чтобы вообще не было независимой, свободной, демократической и европейской Украины", – подчеркнул Климкин.

По его словам, идея проведения Россией незаконных выборов на Донбассе в дни 100-летия окончания первой мировой войны является еще одной провокацией.

Глава МИД также напомнил позицию Украины, которая заключается в развертывании настоящей международной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Она должна включать полицейский компонент и международную администрацию.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ