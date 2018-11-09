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      Для чого Путіну псевдовибори на Донбасі: пояснення Клімкіна

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      Клімкін розповів для чого Росії псевдовибори на окупованому Донбасі
      Клімкін розповів для чого Росії псевдовибори на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Псевдовибори в окупованих районах Донеччини і Луганщини, які Росія призначила на 11 листопада, потрібні їй для фрагментації та послаблення України.

      Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНІАН.

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      Він нагадав, що Москва вже має на Донбасі окупаційні "адміністрації", які відповідальні за усе в регіоні і діють гібридними методами та військовою агресією Проти України.

      Дипломат переконаний, що проведення Росією цих "виборів" на Донбасі ні для кого не матиме жодного сенсу, окрім самого Кремля.

      "Оскільки уся ідея Росії полягає не у тому, щоб турбуватися про Донбас, а взагалі не турбуватися про нього. Уся ідея полягає у зловживанні Донбасом для дестабілізації України, легітимізації російської окупації Донбасу, і щоб ще сильніше заштовхнути його в Україну як своєрідного "троянського коня" для фрагментації України, послаблення України, і щоб взагалі не було незалежної, вільної, демократичної та європейської України", – наголосив Клімкін.

      За його словами, ідея проведення Росією незаконних виборів на Донбасі в дні 100-річчя завершення першої світової війни є ще однією провокацією.

      Глава МЗС також нагадав позицію України, яка полягає у розгортанні справжньої міжнародної миротворчої місії ООН на Донбасі. Вона має включати поліцейський компонент та міжнародну адміністрацію.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      псевдовибори на окупованому Донбасі: хроніка подій

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Павло Клімкін Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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