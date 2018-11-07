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      На Донбасі окупанти достроково почали свої "вибори": з'явились фото та відео

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      "Вибори" на Донбасі
      "Вибори" на Донбасі / donpress.com/

      Проросійські бойовики з угруповання "ДНР", попри те, що призначили свої псевдовибори на 11 листопада, вже почали голосувати.

      Мобільні так звані "виборчі дільниці" влаштували для бойовиків, які нібито через зайнятість обстрілами позицій Збройних Сил України та мирних мешканців Донбасу, не мають можливості прийти на дільницю в неділю.

      Читайте також: Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує

      "Проголосувати достроково можуть і ті виборці, які в день голосування перебуватимуть у відрядженнях або в медичних установах за станом здоров'я, ті, кому режим трудової або навчальної діяльності, виконання державних або громадських обов'язків не дозволить прийти на дільницю в день голосування", – додала голова так званої "ЦВК ДНР" Ольга Позднякова.


      "Вибори" на окупованій території


      Окупанти достроково почали свої "вибори"


      "Голосування" на окупованій території


      "Вибори"

      Нагадаємо, Росія призначила "вибори" на окупованій території попри протест всіх країн на Радбезі ООН. Адже це є прямим порушенням мінських домовленостей. Згідно з ними "вибори" на окупованій території мають проходити за українським законодавством та з допуском українських кандидатів та партій. В Росії, як завжди, заявили, що не мають впливу щодо бойовиків.

      Дивіться відео "виборів" на окупованій території:

      "ВИБОРИ" НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини Луганська Володимир Путін Україна – Росія Мінські домовленості ООН
      Джерело: 24 Канал
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