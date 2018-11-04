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      "Це проти зобов'язань": як реагують в ООН щодо "виборів" на Донбасі

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      На окупованих територіях, вже за тиждень хочуть провести так звані "вибори". І поставити там нових самопроголошених керівників. Світова спільнота закликає Росію їх скасувати. Але в Кремлі вчергове брешуть, що їх там немає, і так звані республіки Донбасу мають самі вирішувати, проводити псевдовибори чи ні.

      Ніяких виборів на окупованій території бути не може – це спільна та єдина позиція країн-членів ради безпеки ООН.

      Читайте також: Як Захід відреагує на псевдовибори на Донбасі

      "Ми закликаємо міжнародне співтовариство об'єднатись у протистоянні цим незаконним виборам, які можуть лише підірвати зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні", – зазначив постійний представник Британії при ООН Карен Пірс.

      Попри спроби представників Росії вчергове заявити, що вони не мають впливу на терористичні угруповання Донбасу, світове співтовариство в це не вірить.

      Це проти зобов'язань, які в першу чергу взяла на себе Росія. Краще було б докласти зусиль для забезпечення умов для проведення виборів згідно Мінським домовленостям,
      – розповів постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.

      Проте у Москві кажуть, що нібито Україна ліквідувала колишнього ватажка терористів Захарченка, а країни члени ООН не хочуть слухати так звану "правдиву" версію цього вбивства.

      Наші західні колеги так і не дали оцінку цьому злочину, а сьогодні дали слово представникам республік. Вони могли б проінформувати раду про хід розслідування,
      – сказав постійний представник Росії при ООН Василій Небензя.

      Росія у своїх заявах хилить до того, що під Мінськими угодами стоїть підписи саме Захарченка, якого було ліквідовано, та Плотницького, що змінив трон угруповання "ЛНР". Натомість Кремль вирішив поставити більш зручних, на їх думку, керівників невизнаних республік.

      Тому у Кремлі вирішили поставити людей, на руках яких немає крові. Для Донецька було обрано сумновідомого активіста піраміди МММ Дениса Пушиліна. Для Луганська – колишнього співробітника СБУ – Леоніда Пасічника. Вони не брали участь у бойових діях, не вбивали українців, тому за задумом Росії з ними можна вести прямі перемовини.

      Росія обрала позицію не учасника, а спостережника, не агресора, а миротворця, а які можуть бути заходи впливу у вигляді, наприклад, санкцій до спостерігача або миротворця,
      – пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

      У Кремлі покладають дуже великі надії на президентські вибори в Україні. Що прийде новий президент, якому можна бути нав'язати Донбас у вигляді автономії. І саме для цього потрібні Пушилін та Пасічник, які за задумом Кремля, мають очолити нові автономії. 

      "ВИБОРИ" НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська ООН Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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