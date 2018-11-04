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      "Это против обязательств": как реагируют в ООН относительно "выборов" на Донбассе

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      На оккупированных территориях, уже за неделю хотят провести так называемые "выборы". И поставить там новых самопровозглашенных руководителей. Мировое сообщество призывает Россию их отменить. Но в Кремле в очередной раз врут, что их там нет, и так называемые республики Донбасса должны сами решать, проводить псевдовыборы или нет.

      Никаких выборов на оккупированной территории быть не может – это общая и единая позиция стран-членов совета безопасности ООН.

      Читайте также: Как Запад отреагирует на псевдовыборы на Донбассе

      "Мы призываем международное сообщество объединиться в противостоянии этим незаконным выборам, которые могут лишь подорвать усилия, направленные на достижение мира в регионе", – отметил постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

      Несмотря на попытки представителей России в очередной раз заявить, что они не имеют влияния на террористические группировки Донбасса, мировое сообщество в это не верит.

      Это против обязательств, которые в первую очередь взяла на себя Россия. Лучше было бы приложить усилия для обеспечения условий для проведения выборов согласно Минским договоренностям,
      – рассказал постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

      Однако в Москве говорят, что якобы Украина ликвидировала бывшего главаря террористов Захарченко, а страны члены ООН не хотят слушать так называемую "правдивую" версию этого убийства.

      Наши западные коллеги так и не дали оценку этому преступлению, а сегодня дали слово представителям республик. Они могли бы проинформировать раду о ходе расследования,
      – сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

      Россия в своих заявлениях клонит к тому, что под Минскими соглашениями стоят подписи именно Захарченко, которого было ликвидировано, и Плотницкого, что сменил трон группировки "ЛНР". Зато Кремль решил поставить более удобных, по их мнению, руководителей непризнанных республик.

      Поэтому в Кремле решили поставить людей, на руках которых нет крови. Для Донецка был избран печально известный активист пирамиды МММ Денис Пушилин. Для Луганска – бывший сотрудник СБУ – Леонид Пасечник. Они не участвовали в боевых действиях, не убивали украинцев, поэтому по замыслу России с ними можно вести прямые переговоры.

      Россия выбрала позицию не участника, а наблюдателя, не агрессора, а миротворца, а какие могут быть меры воздействия в виде, например, санкций к наблюдателю или Миротворцу,
      – пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

      В Кремле возлагают очень большие надежды на президентские выборы в Украине. Что придет новый президент, которому можно навязать Донбасс в виде автономии. И именно для этого нужны Пушилин и Пасечник, которые по замыслу Кремля, должны возглавить новые автономии.

      "ВЫБОРЫ" НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      •  
      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия ООН Новости Луганска Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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