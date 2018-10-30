Швеция призвала Россию взять ответственность за псевдовыборы на оккупированных территориях

Швеция выступила категорически против признания законности так называемых местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Москва также должна прекратить оказывать финансовую помощь оккупационным администрациям захваченных территорий на востоке Украины.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Швеции при ООН посол Карл Скау во время открытого заседания СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

Скау называет незаконные выборы, запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября, "явным нарушением договоренностей".

Мы призываем Россию взять на себя ответственность и использовать влияние (на оккупационную власть – 24 канал), а также избежать проведения этих выборов,

– заявил шведский дипломат.

По его словам, минские договоренности четко заявляют, что выборы должны проходить согласно украинскому законодательству и стандартам .

Кроме того, Скоу призвал Россию "гарантировать, что вооруженные формирования, которые контролируют отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, выполняли условия прекращения огня".

Он отмечает, что Москва также должна "положить конец всей военной и финансовой помощи этим формированиям".

Напомним, 30 октября совет Безопасности ООН провел открытое заседание по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе, с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.