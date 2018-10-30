Швеція закликала Росію взяти відповідальність за псевдовибори на окупованих територіях

Швеція виступила категорично проти визнання законності так званих місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. Москва також повинна припинити надавати фінансову допомогу окупаційним адміністраціям захоплених територій на сході України.

Про це повідомив заступник постійного представника Швеції при ООН посол Карл Скау під час відкритого засідання РБ ООН щодо ситуації на сході України.

Скау називає незаконні вибори, заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада, "явним порушенням домовленостей".

Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність та використати вплив (на окупаційну владу – 24 канал), а також уникнути проведення цих виборів,

– заявив шведський дипломат.

За його словами, мінські домовленості чітко заявляють, що вибори мають відбуватися відповідно до українського законодавства та стандартів .

Окрім того, Скоу закликав Росію "гарантувати, що збройні формування, які контролюють окремі регіони Донецької і Луганської областей, виконували умови припинення вогню".

Він наголошує, що Москва також має "покласти край всій військовій і фінансовій допомозі цим формуванням".

Нагадаємо, 30 жовтня рада Безпеки ООН провела відкрите засідання з ініціативи України, а також за підтримки партнерів у Радбезі, з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу.