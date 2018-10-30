02:05
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Швеція закликала Росію взяти відповідальність за псевдовибори на окупованих територіях

      203 Читать новость на русском
      Швеція засудила незаконні вибори на окупованих територіях.
      Швеція засудила незаконні вибори на окупованих територіях. / Фото з відкритих джерел

      Швеція виступила категорично проти визнання законності так званих місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. Москва також повинна припинити надавати фінансову допомогу окупаційним адміністраціям захоплених територій на сході України.

      Про це повідомив заступник постійного представника Швеції при ООН посол Карл Скау під час відкритого засідання РБ ООН щодо ситуації на сході України.

      Скау називає незаконні вибори, заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада, "явним порушенням домовленостей".

      Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність та використати вплив (на окупаційну владу – 24 канал), а також уникнути проведення цих виборів,
      – заявив шведський дипломат.

      За його словами, мінські домовленості чітко заявляють, що вибори мають відбуватися відповідно до українського законодавства та стандартів .

      Окрім того, Скоу закликав Росію "гарантувати, що збройні формування, які контролюють окремі регіони Донецької і Луганської областей, виконували умови припинення вогню".

      Він наголошує, що Москва також має "покласти край всій військовій і фінансовій допомозі цим формуванням".

      Нагадаємо, 30 жовтня рада Безпеки ООН провела відкрите засідання з ініціативи України, а також за підтримки партнерів у Радбезі, з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ООН Війна на Донбасі Швеція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 30 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 жовтня: аварія з авіаносцем у Росії, звільнення моряків, смерть Черкаського
      30 жовтня , 22:02 Головні новини 30 жовтня: аварія з авіаносцем у Росії, звільнення моряків, смерть Черкаського
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      30 жовтня , 21:04 Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 жовтня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      30 жовтня , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      30 жовтня , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Фотокор Associated Press відверто розповів про те, хто з п'яти Президентів України дійсно любить футбол
       17 жовтня 2016 , 12:00
      Головні новини футболу 8 квітня: Роналду та Грізманн обмінялись досягненнями в дербі, рекорд відвідуваності в УПЛ
       9 квітня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук