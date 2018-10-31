Как Запад отреагирует на псевдовиборы на Донбассе

Так называемые выборы руководителей оккупационных администраций в ОРДЛО с большой вероятностью состоятся. Но со стороны Запада не будет жестких действий в отношении России. В частности, усиления санкций.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, выборы в незаконных образованиях на оккупированной части Донбасса – продолжение сценария давления России на Украину. Тему выборов специально раздувают в России, там не раз звучали заявления о необходимости признания псевдореспублик. Кремль, считает Снегирев, демонстрирует, что может пойти по пути абхазского сценария (признание так называемых республик – "24").

По убеждению эксперта, сомнительно, что такое нарушение минских договоренностей приведет к жестким действиям Запада.

Судя по хилых заявлений Запада, предостережения ЕС, что выборы оккупационной администрации в ОРДЛО – нарушение "Минска-2", нет четких месседжей об усилении экономических санкций. Путин открыто начал ядерный шантаж, подчеркивая, что Россия, несмотря на неработающую экономику остается одной из крупнейших ядерных держав. Никто в Европе не хочет усиления противостояния,

– отмечает Снегирев.

Эксперт напоминает: первые минские соглашения были нарушены в 2014 году, когда в квазиреспубликах состоялись выборы руководства. Именно выборы 2014 года де-факто признали создание оккупационных администраций, с которой странным образом Украина должна считаться в моменте переговоров в Минске.

По мнению специалиста, проведение "выборов" в ОРДЛО кардинально не повлияет на ситуацию на фронте. В России ожидают результатов выборов в Украине. И подвешенный вопрос признания незаконных республик будет использоваться, как рычаг влияния на внутреннюю украинскую политику.

Единственное, что после "выборов" в ОРДЛО возможно заключение так называемых межгосударственных договоров между самими "ДНР" и "ЛНР" и Россией о расширенном сотрудничестве. По сути, это поглощение территорий. К тому же, бывший советник Путина Илларионов заявил, что Россия на содержание республик тратит два миллиарда долларов в год. То есть за пять лет – десять миллиардов. И Россия, столько потратив, не уйдет с этих территорий,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля. Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

Псевдовиборы запланированы на 11 ноября.