Як Захід відреагує на псевдовибори на Донбасі

Так звані вибори керівників окупаційних адміністрацій в ОРДЛО з великою імовірністю відбудуться. Але з боку Заходу не буде жорстких дій щодо Росії. Зокрема, посилення санкцій.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, вибори в незаконних утвореннях на окупованій частині Донбасу – продовження сценарію тиску Росії на Україну. Тему виборів спеціально роздмухують у Росії, там не раз лунали заяви про необхідність визнання псевдореспублік. Кремль, вважає Снєгирьов, демонструє, що може піти шляхом абхазького сценарію (визнання так званих республік – "24").

На переконання експерта, сумнівно, що таке порушення мінських домовленостей призведе до жорстких дій Заходу.

Судячи з кволих заяв Заходу, застереження ЄС, що вибори окупаційної адміністрації в ОРДЛО – порушення "Мінська-2", немає чітких меседжів про посилення економічних санкцій. Путін знову відкрито почав ядерний шантаж, наголошуючи, що Росія попри непрацюючу економіку залишається однією з найбільших ядерних держав. Ніхто в Європі не хоче посилення протистояння,

– зазначає Снєгирьов.

Експерт нагадує: перші мінські угоди були порушені в 2014 році, коли в квазіреспубліках відбулися вибори керівництва. Саме вибори 2014 року де-факто визнали створення окупаційних адміністрацій, з якою дивним чином Україна мусить рахуватися в моменті переговорів у Мінську.

На думку фахівця, проведення "виборів" в ОРДЛО кардинально не вплине на ситуацію на фронті. В Росії очікують результатів виборів в Україні. І підвішене питання визнання незаконних республік використовуватиметься, як важіль впливу на внутрішню українську політику.

Єдине, що після "виборів" в ОРДЛО можливе укладення так званих міждержавних договорів між самими "ДНР" і "ЛНР" і Росією про розширену співпрацю. По суті, це поглинання територій. До того ж, колишній радник Путіна Іларіонов заявив, що Росія на утримання республік витрачає два мільярди доларів на рік. Тобто за п’ять років – десять мільярдів. І Росія, стільки витративши, не піде з цих територій,

– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля. Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

Псевдовибори заплановані на 11 листопада.