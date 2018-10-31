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      Скільки Росія витрачає на війну на Донбасі: представник України в ООН назвав суму

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      Єльченко назвав суму, яку Росія витрачає на війну на Донбасі
      Єльченко назвав суму, яку Росія витрачає на війну на Донбасі / Укрінформ

      Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що існування незаконних збройних формувань на окупованих територіях Донбасу було б неможливим без постійної допомоги Росії.

      Про це повідомляє "5 канал".

      Москва створила та підтримала незаконні збройні формування в Донецьку й Луганську. Їх існування неможливе без прямої фінансової допомоги Росії, яка становить 1,3 мільярда доларів на рік,
      – зазначив Єльченко.

      Читайте також: Майданчик для нового циклу агресії Кремля: що на Радбезі ООН говорили про "вибори" на Донбасі

      Постпред України в ООН також наголосив, що заплановані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини можуть стати відправною точкою для нової агресії зі сторони Росії.

      "Є ознаки того, що ці так звані вибори можуть стати новою відправною точкою для нового циклу збройної агресії", – заявив Єльченко, наголосивши, що вибори на територіях Луганщини та Донеччини можуть відбуватися лише за українськими законами.

      До слова, Єльченко також заявляв, що Росія переселила до окупованого Криму 108 тисяч своїх громадян, щоб змінити демографічний склад населення півострова.

      Теги: Новини України Новини політики ООН Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Гроші
      Джерело: 24 Канал
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